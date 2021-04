Milan, Jordan Amavi: pericolo Napoli per i rossoneri

MILANO – Jordan Amavi è finito nel mirino di diversi club europei. Per il terzino all’orizzonte sembra esserci lo steso futuro di Florian Thauvin. Anche lui infatti è in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia e la...

Redazione Il Milanista

MILANO - Jordan Amavi è finito nel mirino di diversi club europei. Per il terzino all'orizzonte sembra esserci lo steso futuro di Florian Thauvin. Anche lui infatti è in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia e la squadra francese per ora non si è ancora rassegnata a perderlo a parametro zero, stessa situazione del suo compagno di squadra. Il Milan anche in questo caso è alla finestra, sempre alla ricerca di un terzino sinistro per la prossima stagione, il vice Theo Hernandez e Amaviè uno dei nomi accostati al club rossonero, soprattutto nella scorsa sessione di mercato invernale e potrebbe tornare alla ribalta in vista della prossima estate.

Napoli, la situazione sulla fasce

Sul terzino però non c'è solo il Milan, la concorrenza più agguerrita in questo caso arriva dalla Premier League, campionato dove Amavi ha già giocato. Dato che indossato la maglia dell'Aston Villa dal 2015 al 2017. Piace al West Ham ma non solo, la possibilità di prenderlo a parametro potrebbe attirare anche altri club d'Oltremanica. Ma attenzione al Napoli l'altra squadra italiana sulle tracce del calciatore, soprattutto dopo l'ennesimo brutto infortunio di Ghoulam. Inoltre la società azzurra a fine stagione perderà a parametro zero Hysaj, l'albanese non rinnoverà con la società di De Laurentiis.

Il punto sui rossoneri

Anche lui è finito nel mirino del Milan a dire il vero, secondo quanto riporta SportItalia. Maldini e Massara starebbero vagliando il suo profilo in vista della prossima stagione. Un arrivo a parametro zero, il nazionale albanese potrebbe prendere il posto in rosa di Diogo Dalot, destinato al rientro al Manchester United. I nomi però si rincorrono per quanto riguarda il Diavolo, piace anche Singo del Torino, ma sull'esterno granata c'è proprio la squadra di Solskjaer. Insomma tanti nomi, tante squadre interessate agli stessi giocatori, con Milan e Napoli che condividono gli obiettivi sulla fascia mancina.