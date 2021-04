News Milan, mercato – Colpo grosso, Di Marzio lancia l’indiscrezione a Sky!

In queste ore si stanno rincorrendo alcune importanti notizie riguardanti il calciomercato del Milan: Di Marzio ha svelato un grosso obiettivo

MILANO - Paolo Maldini e Frederic Massara hanno davvero un gran lavoro da fare per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Tra contratti pesanti da rinnovare e una rosa da rinforzare in vista del prossimo anno, i temi caldi in ballo sono tantissimi. Soprattutto perché, come tutti si augurano in casa rossonera, nella prossima stagione il Milan potrebbe doversi misurare anche in Champions League. Insomma, bisogna intervenire e farlo in maniera importante.

Questione rinnovi a parte, la dirigenza del Diavolo continua a monitorare il mercato sia nazionale che internazionale alla ricerca di rinforzi di qualità. E magari in alcuni casi, proprio in vista della Champions, anche di esperienza. Se è vero infatti che il progetto giovani andrà avanti e a Milanello arriveranno per lo più giocatori di grandissime prospettive, è vero anche che non sono escluse eccezioni "alla Ibrahimovic" qualora si presentassero le giuste occasioni. Proprio di una di queste ha parlato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport.

Milan, Di Marzio lancia una grossa indiscrezione di mercato

Ecco quanto riferito dal giornalista in diretta: "Occhio a Josip Ilicic, che potrebbe lasciare l'Atalanta a causa dei rapporti non proprio idilliaci con Gasperini. Un club che segue con attenzione lo sloveno è il Milan, al quale Ilicic piace molto. Magari la sua candidatura è legata al rinnovo di Calhanoglu o alla permanenza di Brahim Diaz a Milano, però come trequartista dietro la punta Ilicic piace molto e i rossoneri sono vigili sulla sua situazione. E' vero che c'è il progetto giovani, ma magari a condizioni economiche favorevolissime il Milan potrebbe provarci". Sempre Di Marzio ha poi dato anche altri grossi aggiornamenti sulla vicenda Ilicic-Milan.

"Il Milan sta pensando seriamente a Ilicic. Il giocatore potrebbe coronare il sogno di giocare in un top club. Ci sono stati contatti seri con il Milan, che però non vorrebbe spendere troppo per un giocatore della sua età. Si potrebbe fare qualora l'Atalanta lo cedesse a cifre simili a quelle a cui ha venduto il Papu Gomez al Siviglia". Insomma, l'indiscrezione pare confermata, con i rossoneri che si sarebbero già mossi concretamente per il trequartista sloveno. Nei prossimi giorni si attendono dunque altri sviluppi, di cui come sempre vi terremo aggiornati. Nel frattempo, occhio anche ad altri super obiettivi nel mirino di Maldini: ecco la sua lista della spesa completa per l'attacco! <<<