Milan: deciso il futuro di Mandzukic, anche in caso di Champions

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Mario Mandzukic. Il croato è una delle delusioni, poche a dire il vero, della stagione del Milan. Fin dal su arrivo, lo scorso gennaio, non è riuscito ad incidere, fermato da tanti problemi fisici che hanno minato anche la sua condizione fisica. Ha fatto tanta fatica in rossonero l'ex Juventus. E secondo quello che riporta la fonte, infatti, la dirigenza del club meneghino avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

I preferiti di Maldini e Massara sono sempre gli stessi

Nonostante la clausola sul suo contratto. Infatti il giocatore vedrebbe automatico il rinnovo in caso di quarto posto. Ma il Milan è alla ricerca di un altro profilo, in grado di dare il cambio a Zlatan Ibrahimovic. Anche lo svedese infatti in questa stagione ha dovuto fare i conti con tanti problemi fisici. La lista per il reparto offensivo di Paolo Maldini a Frederic Massara, ha già diversi nomi. Il preferito è sempre Dusan Vlahovic della Fiorentina, nonostante il costo altissimo del serbo: 60 milioni di euro. Così come Scamacca del Sassuolo, altro profilo 'alla Elliott', giovane e di talento. In ogni caso però sarà difficile arrivare ad uno dei due, visto i 40 milioni chiesti dai neroverdi.

C'è anche Giroud

Anche Olivier Giroud s'inserisce nei discorsi sul reparto offensivo. Trentaquattro anni, tanta esperienza, e la voglia di tornare a giocare titolare. In questa stagione ha collezionato 31 presenze tra campionato,coppe nazionali e Champions League. Un bottino da 11 reti, messe a referto, e nessun assist. Non era un titolare per Franck Lampard e non lo è per Thomas Tuchel. In Premier League è partito soltanto 8 volte da titolare e a fine stagione cambierà squadra. L'incognita più grande però è legata alla possibilità di giocare con regolarità con il Milan, dato che Ibrahimovic non è assolutamente in discussione.