Calciomercato Milan – Con la Champions in arrivo 3 top player: ecco i nomi

Sono tanti anni (dal 2014) che il Milan non calca i palcoscenici della Champions, pur essendo quella per tradizione la casa del Diavolo. Questa società si è posta come obiettivo proprio quello di tornare nell'Olimpo del calcio e, nonostante un girone di ritorno non all'altezza, ha il destino nelle proprie mani. Con una vittoria contro l'Atalanta domenica il club rossonero sarebbe secondo dietro ai cugini nerazzurri. Non è retorica, disputare il più prestigioso torneo europeo sarebbe fondamentale per coltivare l'ambizioso progetto sportivo e finanziario di Gazidis. Grazie agli introiti della Champions, infatti, potrebbero arrivare addirittura tre top player ed esserci un ultimo tentativo per trattenere Donnarumma<<<