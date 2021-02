Milan, contro lo Spezia Pioli sorride: emergenza finita, ecco i convocati

MILANO – Può tornare a sorridere Stefano Pioli in vista della partita contro lo Spezia di questa sera. Il tecnico del Milan infatti ha ritrovato i ‘ pezzi persi per strada’ nell’ultimo periodo. Diversi giocatori sono tornati finalmente a disposizione dell’allenatore rossonero, che dovrà rinunciare al solo Davide Calabria per squalifica, ammonito contro il Crotone era diffidato, e a Brahim Diaz ancora alle prese con noie muscolari. I due non figurano nella lista dei convocati per la gara del Picco, ma sono tornati anche Simon Kjaer, fuori dalla stracittadina di Coppa Italia.

Recupero importante, per il Milan, che si vanno ad aggiungere a quelli di una settimana fa. C’è anche Matteo Gabbia che non gioca dallo scorso 13 dicembre, contro il Parma. Il giovane centrale del Diavolo, era stato convocato anche per il Crotone, senza però scendere in campo. Convocati ovviamente anche Hakan Calhanoglu, che dovrebbe partire dal primo minuto, dopo i due assist in 5′ contro gli uomini di Giovanni Stroppa, e Ismael Bennacer. Anche l’Algerino è tornato in campo con il Crotone nel secondo tempo, contro lo Spezia dovrebbe rivedersi la coppia titolare di centrocampo. L’ex Empoli e Franck Kessie viaggiano verso una nuova conferma tra i titolari.

Stefano Pioli ha quindi quasi l’imbarazzo della scelta, per il match contro il collega Vincenzo Italiano, come riporta il Corriere della Sera. Il tecnico rossonero però non sembra intenzionato a fare calcoli nonostante i prossimi impegni tra campionato ed Europa League, contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic. L’unico dubbio è sulla fascia mancina, con Rafael Leao e Ante Rebic in ballottaggio. Lo stesso allenatore del club meneghino ne ha parlato in conferenza stampa: “Calhanoglu titolare, ballottaggio tra Rebic e Leao“. Un dubio che sarà risolto soltanto nelle prossime ore e all’orizzonte sembra esserci una staffetta, così come in altre zone del campo. Spezia-Milan è ormai alle porte.

La lista dei convocati di Stefano Pioli

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.