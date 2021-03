Milan, contro l’Hellas Verona chi gioca al posto di Calhanoglu?

MILANO – Il Milan si prepara ad affrontare l’Hellas Verona, al Bentegodi, nella nuova giornata di campionato che metterà rossoneri e gialloblù una contro l’altra, domani all 15:00. Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi calciatori, non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe tornare tra un paio di settimane. Oltre allo svedese assenti sicuri anche Ismael Bennacer e Mario Mandzukic, l’algerino e il croato dovrebbero tornare a lavorare con il resto del gruppo, a Milanello, all’inizio della prossima settimana, almeno questo è quello che spera i tecnico rossonero. Fermo ai box anche Hakan Calhanoglu, il turco era da poco tornato dopo la positività al Covid-19, ma si è fermato per un nuovo problema.

Pioli in conferenza stampa, alla vigilia del match con l’Hellas Verona, ha parlato proprio degli infortuni e di chi giocherà al Bentegodi al posto del numero dieci rossonero. Ecco le sue parole:

Sugli infortuni

“Ci stiamo lavorando, siamo molto attenti ai carichi di lavoro, purtroppo i tanti impegni ci hanno messo in difficoltà. E’ la prima volta che abbiamo questi numeri, stiamo lavorando per diminuirli“.

Chi la posto di Hakan Calhanoglu?

“Col Verona abbiamo pareggiato lo scorso anno e in questo campionato. E’ un avversario che ci crea difficoltà ma dovremo essere preparati. “Hanno caratteristiche diverse, Krunic sta bene, ha riposato mercoledì, è più probabile che giochi lui“.

Una nuova opportunità per Krunic, secondo quelle che sono le indiscrezioni sulla probabile formazione del Diavolo, a 24 ore dalla partita con la squadra di Ivan Juric e secondo quanto ha detto Stefano Pioli. Il bosniaco quindi potrebbe tornare a giocare dal primo minuto, l’ultima volta è stata in Europa League contro la Stella Rossa. Scelta figlia dei tanti impegni ravvicinati per il club meneghino, ma non solo. Contro l’Udinese Brahim Diaz ha deluso, lo spagnolo infatti non è riuscito ad incidere.