Milan, novità su Brahim Diaz: tocca e fuga a Milano?

MILANO – E’ tornato contro l’Udinese Brahim Diaz, ma lo spagnolo non ha brillato a San Siro contro i bianconeri. una prova insufficiente quella del trequartista, che è tornato da poco a disposizione del Milan e di mister Stefano Pioli dopo l’infortunio muscolare. Oltre che del campo però si parla tanto anche del futuro del giocatore. Il ragazzo classe ’99 è arrivato in Italia in prestito secco dal Real Madrid. Per lui, vestire la maglia dei rossoneri è stato considerato un vero e proprio onore, visto che da bambino tifava proprio per la squadra meneghina.

Brahim Diaz deciso il suo futuro?

La sua avventura con il Milan però potrebbe essere soltanto una ‘toccata e fuga’. Sì perché secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Brahim Diaz sembra essere destinato a tornare in Spagna, al Real Madrid. Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero voluto riscattarlo, ma le ultime notizie smentiscono quelle che erano le ultime indiscrezioni sul trequartista. Stefano Pioli, inoltre, ha dimostrato di apprezzare le qualità del ragazzo, schierandolo anche in ruoli diversi. Brahim Diaz dal canto suo ha puntualizzato che preferisce giocare da trequartista centrale, dietro all’unica punta, nel modulo che adotta il Milan.

Le intenzioni del Real Madrid

Brahim Diaz, però, non ha mai nascosto la volontà di tornare a vestire la maglia del Real Madrid dopo l’esperienza meneghina. La dirigenza rossonera sembrava essere già al lavoro per trattare il rinnovo del prestito o il riscatto del cartellino. Un riscatto che sarebbe dovuto essere inferiore ai 30 milioni di euro. La volontà di tornare però nella Liga dovrebbe avere il sopravvento. Bisogna capire se le Merengues siano dello steso avviso. Dato che il calciatore potrebbe essere ceduto per fare cassa, soprattutto se Zidane dovesse restare sulla panchina dei Blancos. Sulla trequarti i rossoneri dovranno quindi cercare un nuovo trequartista in grado di alternarsi a Calhanoglu, stando alla Gazzetta dello Sport.