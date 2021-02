Milan, con la Roma scatta l’ora di Tomori? Il pensiero di Pioli

MILANO – Si avvicina Roma-Milan, partita importantissima ai fini della classifica, della corsa scudetto per i rossoneri, ma anche quella Champions, visti i soli 5 punti che dividono le due squadre. La Squadra di Pioli non arriva al meglio: due sconfitte contro lo Spezia e l’Inter in campionato e i due pareggi con la Stella Rossa, prima al Marakana e poi a San Siro. Il Diavolo ha anche qualche dubbio di formazione, l’assenza di Bennacer sicuramente inciderà, anche se la difesa è il reparto più chiacchierato.

Le parole su Tomori

Ne ha parlato anche Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia del match. Rispondendo alle domande dei giornalisti su Fikayo Tomori e le sue ultime prestazioni. Ecco che cosa ha detto: “Sta facendo bene, ha delle ottime caratteristiche e si è inserito con grande velocità nel gruppo. Abbiamo una squadra forte e cercherò di fare le scelte migliori per quanto riguarda la formazione da schierare in campo“. Il tecnico non ha ancora deciso, ma è evidente che l’inglese si sta guadagnando le sue occasioni, anche perché nelle ultime uscite la grande delusione del Milan è Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero è finito al centro delle critiche dei tifosi, che invocano proprio l’ex Chelsea al suo posto.

Le parole su Romagnoli

Anche questo è stato un argomento della conferenza stampa, ecco che cosa ha detto Stefano Pioli: “E’ tutto nella normalità. Siamo stati elogiati quando abbiamo ottenuto risultati straordinari e siamo stati giustamente criticati quando non sono arrivate delle belle prestazioni. Nello spogliatoio non cambia nulla, perché continuiamo a credere nelle nostre qualità e nel nostro lavoro. Stiamo entrando nella fase decisiva della stagione e vogliamo essere ancora protagonisti. Le critiche ci stanno e devono aiutarci per dare sempre qualcosa in più. Romagnoli? Non mi piace andare sui singoli in una situazione del genere, non cerchiamo colpevoli. Ci sta che un giocatore possa non essere al 100%“.