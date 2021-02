Milan, chi potrebbe beneficiare dal possibile cambio di modulo

MILANO – Cambierà modulo il Milan? Domanda che in molti si sono posti visti anche gli ultimi risultati negativi e che è stata rivolta anche a Stefano Pioli. Il tecnico rossonero non si è sottratto e ha dato la sua risposta, spiegando che un cambio di tattico di questo tipo potrebbe essere un’idea soprattutto se nel prossimo periodo non arriverà la svolta che in molti chiedono, soprattutto per non perdere il treno scudetto e quello Champions League. Tante le ipotesi in questo momento proprio su questa questione, dal 4-4-2, al 4-3-3. Ma questi probabilmente sono solo numeri, Pioli invece riflette sugli uomini e su quello che possono dare al Milan.

Le idee del tecnico sul cambio di modulo

Secondo quello che riporta il potale calciomercato.com, il nome su cui il tecnico del club meneghino starebbe riflettendo è quello di Sandro Tonali. L’ex Brescia non è ancora esploso definitivamente è ha alternato prove convincenti ad altre più in ombra. Giocare in un centrocampo a 2 per lui è stata davvero una novità e infatti Pioli sta valutando l’idea di passare a 3 in mezzo al campo. Un 4-3-3 che premierebbe il numero 8 rossonero, già abituato a giocare al fianco di un regista. e con questo modulo i centrocampisti potrebbero inserirsi e non solo, farebbero da collante tra difesa e attacco nelle due fasi di gioco.

Si avvicina la Roma, gara fondamentale

Intanto però domenica il Milan andrà in trasferta a Roma contro al squadra di Paulo Fonseca. Partita importantissima, ai fini della classifica e della corsa Champions, soprattutto dopo le sconfitte con lo Spezia e l’Inter di Antonio Conte. Quella con i giallorossi potrebbe essere anche l’ultima gara con il 4-2-3-1 come modulo di riferimento. Tutto dipenderà dal risultato e dalla prestazione dell’Olimpico. La prossima gara del Milan quindi sarà fondamentale per tanti diversi fattori, intanto Sandro Tonali dovrà dare risposte, con l’assenza di Bennacer lo lancia di nuovo titolare.