Milan, c’è già il primo rinforzo per gennaio. I dettagli

Il Milan potrebbe avere già pronto il primo colpo di mercato della sessione invernale. Ecco di chi si tratta

Il Milan e la gestione del caso di Franck Kessié. Più passa il tempo e più le possibilità di vedere l'ivoriano ancora in rossonero diminuiscono. Maldini, dal canto suo, ha fatto sapere che farà di tutto per trattenere l'ex Atalanta. Ma nonostante ciò la dirigenza rossonera non intende alzare la propria offerta da 5,5 milioni di euro a stagione. Al contrario l'agente del numero 79 Atangana non intende scendere dai 7 milioni a stagione, più bonus, richiesti. Una situazione di stallo che potrebbe portare la dirigenza rossonera a cedere già a gennaio il ragazzo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sulle tracce di Franck Kessié ci sarebbe il Paris Saint Germain, ma non solo. I transalpini potrebbero anche tentare il colpo a gennaio. E qualora questa ipotesi dovesse verificarsi, il Milan non vuole farsi trovare impreparato.