UFFICIALE – Yacine Adli è un nuovo calciatore del Milan

Dopo un lungo corteggiamento, Adli è un nuovo calciatore del Milan, arriva dal Bordeaux, resterà un altro anno in Francia. Ecco il comunicato

Yacine Adli è un nuovo calciatore del Milan . Dopo un lunghissimo corteggiamento con la trattativa sempre sul punto di saltare, alla fine il Bordeaux ha accettato l'offerta rossonera. Resterà però un altro anno in Francia il centrocampista, in prestito. Operazione da: 8 milioni di euro che si conteggeranno nel prossimo esercizio finanziario, quello del prossimo anno. Il club meneghino ha ufficializzato l'operazione con una nuova nota sul suo sito internet.

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli da FC Girondins de Bordeaux. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2026. Contestualmente, Adli viene ceduto a titolo temporaneo annuale alla stessa società francese. Nato a Vitry-sur-Seine (Francia) il 29/07/2000, Adli cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain e debutta in Prima Squadra nel 2018. Nel gennaio 2019 si trasferisce al Bordeaux, con cui colleziona 72 presenze 5 gol.

L'FC Girondins de Bordeaux conferma il trasferimento di Yacine Adli al Milan . Il centrocampista del Bordeaux è stato ceduto in prestito al club per questa stagione. Yacine si evolverà quindi sotto la tunica dello Scapolare fino alla fine della stagione in corso. Formatosi al Paris SG , Yacine Adli ha giocato la sua prima partita da professionista con il club dell'Ile-de-France. Era l'ultimo giorno della stagione 2017-2018, sul prato di Caen (0-0).