Milan trovato il sostituto di Kessié. Da Siviglia a Milano già a gennaio?

Il Milan potrebbe salutare Franck Kessié. Qualora questa ipotesi dovessi realizzarsi Maldini e Massara studiano il colpo da Siviglia

Le prestazioni non eccellenti di Franck Kessié non stanno aiutando i rossoneri. Il Milan infatti si sta aggrappando alla luce di Sandro Tonali, sempre protagonista di ottime partite. L'ivoriano tra infortuni e convocazione olimpica è apparso in ritardo di condizione negli ultimi match di Serie A contro Lazio (dove ha anche sbagliato un calcio di rigore) e Juventus.

E non bisogna assolutamente dimenticare la spinosa vicenda contrattuale che lo vede coinvolto. Il suo accordo con il club di via Aldo Rossi è in scadenza a giugno 2022 e la trattativa si è arenata. Troppo ampia la forbice tra domanda e offerta e al momento l'ivoriano lascerà il Milan a zero. Ma le prime prove di un Milan senza l'ex Atalanta andranno in scena già a gennaio quando Kessié sarà impegnato con la Costa d'Avorio per la Coppa D'Africa. E secondo alcune fonti il Milan potrebbe anche salutarlo in quel periodo pur di non mettere a bilancio un'altra perdita a zero.

Kessié, il sostituto arriva da Siviglia

Il Milan, nei panni di Paolo Maldini e Ricky Massara, sta studiando ogni opzione possibile e qualora l'ivoriano dovesse essere ceduto a gennaio, il duo mercato non vuole farsi trovare impreparato. Soprattutto perché oltre a Kessié, a gennaio sarà indisponibile anche Bennacer, anche lui impegnato per la Coppa d'Africa. La mediana rossonera potrà dunque contare solo su Bakyoko, Tonali e Krunic. E un rinforzo sembra essere dunque essere fondamentale per il proseguo della stagione.

Gli uomini mercato infatti stanno valutando l'acquisto di un altro centrocampista che abbia le qualità di Franck Kessié. E Maldini e Massara l'avrebbero trovato in Spagna. A Siviglia. Si tratterebbe, secondo quanto riportato da Direttagol.it del lusitano William Carvalho, classe '92 in forza al Betis Siviglia, per i quali gioca dal 2018, ovvero dalla rescissione contrattuale dallo Sporting Lisbona. Con i biancoverdi di Siviglia Carvalho ha un contratto fino al 2023 e nell'ultimo mercato ha rifiutato ogni offerta proveniente da Inghilterra e Turchia.