Milan, c’è anche l’alternativa a Junior Firpo per la fascia mancina

Il Milan cerca un calciatore per la fascia mancina, il primo nome sulla lista è Junior Firpo, ma spunta anche un'alternativa

Redazione Il Milanista

Il Milan e il mercato. Maldini e Massara dopo aver messo a segno Mike Maignan dal Lille, sono concentrati sui riscatti di Fikayo Tomori dal Chelsea e Sandro Tonali dal Brescia. Poi il club rossonero e al lavoro per un nuovo prestito, con diritto di riscatto, di Brahim Diaz dal Real Madrid. E in attacco la pista più calda è quella di Olivier Giroud. Ma uno dei primi punti in agenda è l'arrivo di un vice Theo Hernandez sulla fascia mancina. Il preferito resta Junior Firpo del Barcellona, il Diavolo pensa al prestito con diritto di riscatto dai catalani, ma la strada non è in discesa.

Proprio per questo Maldini e Massara starebbero valutando una possibile alternativa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan starebbe pensando anche a Gabriel Gudmundsson, 21enne svedese in forza al Groningen. Gioca a tutta fascia sulla sinistra, dal terzino al trequartista offensivo. Un profilo che già c'è in rosa, ma sulla destra: Alexis Saelemaekers. Viene valutato meno di 5 milioni di euro, ma la concorrenza è tanta. Piace anche al Borussia Dortmund e anche al Manchester City. Concorrenza quindi importante, ma in Italia c'è anche il Napoli di Luciano Spalletti.

Junior Firpo resta il preferito dei rossoneri

Il Milan quindi dovrà fare i conti con le altre squadre se vuole arrivare a Gabriel Gudmundsson del Griningen. Non è però una priorità in questo momento lo svedese per Maldini e Massara. La priorità è Junior Firpo e i rossoneri lavorano per convincere sia il calciatore ad accettare la possibile destinazione e il Barcellona a lasciar partire l'esterno solo in prestito. Una situazione che sarà risolta nei prossimi giorni sia con esito positivo o a anche se la trattativa dovesse naufragare.