Milan, Calhanoglu e il rinnovo: le parole del turco e le sue richieste

Hakan Calhanoglu ha parlato del suo rinnovo con il Milan, ecco cosa vuole per firmare e restare in rossonero

MILANO - "Rinnovo? Io voglio giocare giocare in Champions con il Milan, non l'ho mai nascosto. Il mio futuro però non dipende da questo, sono molto contento di essere qui e di giocare col Milan. più in là decideremo. Parlerò con Maldini e Massara, i primi responsabili sono loro e io lo rispetto". Queste le parole di Hakan Calhanoglu sul possibile nuovo accordo con la società meneghina, rilasciate ai microfoni di Sky Sport. Una situazione che nonostante il passare del tempo non si è sbloccata. Una situazione non semplice sulla quale Maldini e Massara stanno lavorando da tempo, alla ricerca della quadratura del cerchio con l'agente del turco, Gordon Stipic. L'offerta presentata dalla dirigenza non è stata accettata e la situazione è ormai in stallo e da un po' di tempo, che infatti non arrivano novità che possano indurre all'ottimismo, nonostante le parole del giocatore.