Mandzukic, un gol per salvarsi: e Singer resta a guardare…

Le ultime sulla squadra rossonera nella settimana che deciderà gran parte del futuro prossimo del club rossonero.

Redazione Il Milanista

MILANO - Iniziata ufficialmente la settimana i cui il Milan si gioca tutto. Ieri al centro sportivo rossonero erano presenti anche Maldini e Massara. Anche Gordon Singer in questi giorni è rimasto a Milano per dare un segnale di vicinanza alla squadra in rappresentanza del fondo Elliott proprietario del club. Come riportato da acmilan.com, lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti contro il Cagliari sera; in campo, invece, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato l'allenamento con una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi, seguiti da alcune esercitazioni sul possesso. Una serie di partitelle su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

SPAZIO A MANDZUKIC? IL CROATO CERCA ANCORA IL PRIMO GOL - "Milan all’attacco con Mandzukic, andrà a caccia del primo gol per il lieto fine". Lo scrive La Gazzetta dello Sport in vista dell’ultima gara di campionato. "A Bergamo - si legge - il croato cercherà di chiudere da protagonista: può dare più peso in area. Poi sarà quasi sicuro l’addio ai rossoneri". Ovviamente è "difficile immaginare che Pioli si giochi una finale da Champions con un attacco rivoluzionato, ma che Mario possa trovare più spazio a gara in corso è una possibilità".

LE PAROLE DI COMPAGNONI - Durante il programma "23", in onda su Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha commentato la prestazione del Milan contro il Cagliari. Ecco le sue parole: "Contro i sardi ha avuto metaforicamente il braccino del tennista. Sono scesi in campo con la convinzione di trovare un avversario con la testa già in vacanza, ma il Cagliari ha giocato una grande partita. Il Milan si è bloccato, era contratto, giocava lentissimo. Con l'Atalanta il braccino non lo avrà, con loro potranno aspettare e non andare in vantaggio subito".

È arrivata intanto la comunicazione ufficiale riguardo l'ultima giornata della Serie A 2020/21, Atalanta-Milan. Ecco il dettaglio su data, orario di svolgimento e programmazione televisiva.

38° giornata: Atalanta-Milan, 23 maggio 2021 ore 20.45 (SKY)