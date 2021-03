Milan, Calhanoglu e Donnarumma: il fronte dei rinnovi

MILANO – In casa Milan è all’orizzonte la partita di Europa League, l’andata degli ottavi di finale con il Manchester United, giovedì prossimo, ma non solo. I riflettori sono puntati ovviamente anche in campionato, sulla corsa Champions e non solo, perché i sogni scudetto non sono svaniti del tutto. Anche se fermare l’Inter in questo momento appare molto difficile. C’è anche il mercato e le tante indiscrezioni sul futuro dei giocatori in uscita, ma anche possibili obiettivi in entrata. A tutto questo vanno aggiunti anche i rinnovi contrattuali di tre giocatori importantissimi per Stefano Pioli e di conseguenza anche per questo Milan.

Calhanoglu, Donnarumma e la telenovela rinnovo

Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu, Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. Il punto sul portiere e il numero dieci rossonero lo ha fatto la Gazzetta dello Sport, entrambi i calciatori sono in scadenza a giugno, così come lo svedese, i contatti come spiega la fonte non si sono mai fermati in queste settimane, ma è evidente che la strada non sia in discesa. Sia Donnarumma che Calhanoglu non vogliono lasciare il Milan e questa è una cosa che va ripetuta, non ci sono altri club nelle teste dei due rossoneri, ma c’è l’intesa economica. Per quanto riguarda Donnarumma vanno aggiunti anche gli altri ostacoli: la clausola rescissoria e la durata del nuovo accordo. Punti su cui Raiola non vuole cedere. Mentre per quanto riguarda Gordon Stipic, agente del turco, è la differenza tra domanda e offerta il vero problema.

Zlatan, la voce fuori dal coro

L’unica note positiva sembra essere Zlatan Ibrahimovic. Lo stesso attaccante del club meneghino intervistato nel programma televisivo ‘Che Tempo Che Fa‘, condotto da Fabio Fazio ha parlato del suo futuro e del possibile nuovo accordo con i rossoneri: “Se rimango al Milan? Vediamo, dipende da Paolo (Maldini, ndr). Se lui vuole, ci siamo“.