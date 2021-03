Ag. Dalot: “Futuro? Parleremo col Milan più avanti. Tornare all’Old Trafford sarà particolare”

MILANO – Nella partita vinta dal Milan al Bentegodi di Verona domenica pomeriggio, Diogo Dalot si è preso la scena con un bellissimo gol. Il terzino portoghese, che ha dovuto fare le veci dell’infortunato Theo Hernandez, ha giocato probabilmente la sua miglior partita da quando è al Milan, segnando la prima rete in Serie A della sua carriera. Una bordata sotto l’incrocio che ha pietrificato l’incolpevole Silvestri, permettendo alla squadra di Stefano Pioli di chiudere i giochi contro la compagine scaligera. Ora, però, Diogo Dalot è chiamato a fornire altre prove convincenti. Il suo cartellino è infatti di proprietà del Manchester United e il Milan non ha ancora deciso se riscattarlo o se farlo tornare in Inghilterra. Non è così scontato, quindi, che il futuro del classe ’99 sarà all’ombra del Duomo. Tutto dipenderà dalle sue prossime prestazioni. Intanto il suo agente, Carlos Gonçalves, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di calciomercato.it.

LE SUE DICHIARAZIONI – “Diogo era molto felice dopo la partita con l’Hellas Verona, sia per la vittoria della squadra che per il suo primo gol nel campionato italiano. Ci siamo sentiti subito dopo la gara ed era euforico. Qui si trova molto bene, è contento. Il Milan è un club ricco di storia e tradizione e ha molta voglia di tornare a vincere. Ci sono anche campioni come Ibrahimovic, con cui è molto bello giocare. Inoltre a Diogo piace tanto Milano e ha un ottimo rapporto con tutti i suoi compagni di squadra”.

SUL FUTURO – “Del riscatto ne parleremo con il club al momento giusto. Adesso il calciatore è concentrato unicamente sul campo, ci sono tante partite importanti da affrontare da qui al termine della stagione, a partire da quella di giovedì in Europa League. Tornare all’Old Trafford sarà molto particolare per Diogo”.