Milan, Cairo fissa il prezzo di Belotti. Ammiratrici avvisate

Il Milan cerca rinforzi in attacco e il nome di Andrea Belotti del Torino è tornato di attualità. Ecco quanto vuole il Torino

Redazione Il Milanista

Resta in scadenza il contratto di Andrea Belotti con il Torino. Accordo che arriverà fino al 2022 e il rinnovo sembra davvero difficile. Un nome che sembrava in orbita Milan, ma è la Roma in questo momento la squadra più attiva sul Gallo. José Mourinho è un grande estimatore dell'attaccante e lo vorrebbe in giallorosso. In tutto ciò i rossoneri? Maldini e Massara si sarebbero defilati, preferendo puntare su Olivier Giroud. Al francese sarebbe stato proposto un biennale, essendo in scadenza con il Chelsea, e a breve sarà libero a parametro zero.

L'offerta della Roma e il rifiuto del Torino

Queste erano le ultime notizie sul Gallo e il club meneghino. Ma l'operazione al ginocchio di Zlatan Ibrahimovic ha cambiato i piani di mercato del Diavolo.Maldini e Massara adesso potrebbero tornare con forza sul capitano granata, impegnato con l'Italia agli Europei di calcio. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha già rifiutato una prima offerta della Roma per il suo calciatore, 18 milioni di euro: 15 di parte fisse e 3 di bonus. Servirà una proposta più convincente dal punto di vista economico, in orni caso il futuro di Belotti a Torino è sempre più incerto e una sua partenza in estate sembra essere davvero scontata.

Cairo fissa il il prezzo

Chiarezza. Questa è la parola chiave sul futuro del numero 9 azzurro. Più che sulle squadre interessate, perché il Torino e il suo presidente hanno capito che non riusciranno a trattenere il loro capitano. Il costo del cartellino di Belotti è stato fissato a 34 milioni di euro, secondo quanto riporta Tuttosport. Tanti, sopratutto per Milan e forse anche per la Roma. Tutte e due le società quindi a questo punto sperano in uno sconto da parte dei granata, spaventati dall'idea di perdere il giocatore parametro zero tra un anno.