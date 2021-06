Calciomercato Milan – Di Marzio rivela: “Ecco cosa farà ora Maldini”

L'addio di Calhanoglu? Un rischio calcolato, come quello di Donnarumma. Magari non era stato previsto l'approdo del trequartista turco alla corte di Simone Inzaghi, ma in ogni caso Paolo Maldini non ha voluto cedere ai ricatti dei procurati dei due calciatori. Anche perché dall'alto sono arrivati diktat irremovibili per quanto riguarda il tetto degli ingaggi. Ora in casa Milan serve una sterzata sul mercato, che possa anche donare entusiasmo ai tifosi, orgogliosi dell'irreprensibilità della dirigenza rossonera, ma anche preoccupati per aver perso a zero due pedine di assoluto valore.Gianluca Di Marzio ha svelato la strategia prossima del Diavolo durante la trasmissione "Calciomercato-L'Originale"<<<