Calciomercato Milan – Maldini infiamma i tifosi, altri 6 colpi programmati

Il Milan è fra i pochi club che ha già messo a segno importanti colpi di mercato in entrata, chiudendo per Maignan dal Lille e riscattando prontamente Tomori dal Chelsea. Le intenzioni della dirigenza rossonera sono quelle di costruire una squadra ancora più forte e affidabile di quella dello scorso anno. Ecco perché Maldini avrebbe ragionato su un plan per sistemare tutte le mancanze della rosa attuale, per provare a colmarle grazie a 6 acquisti mirati<<<