Milan: Brahim Diaz, dopo la Juventus verso un altro anno in rossonero?

Grade protagonista della sfida tra Milan e Juventus, Brahim Diaz adesso potrebbe essere più vicino alla permanenza in rossonero

MILANO - E' stato il grande protagonista della sfida Champions tra Milan e Juventus, vinta dai rossoneri con una superba prestazione. Ad aprire le danze ci ha pensato Brahim Diaz, vera e propria scommessa di Stefano Pioli, che con il senno di poi il tecnico parmense ha vinto. Dato che per far spazio allo spagnolo è stato lascito in panchina un calciatore del calibro di Ante Rebic. Anche per il croato poi c'è stata la gioia del goal all'Allianz Stadium. Eppure come detto la scelta di Brahim Diaz è stata una scommessa, questo perché la stagione italiano del trequartista non è stata del tutto convincete. Buone prove alternate ad altre più in ombra, eppure Stefano Pioli non gli ha mai fatto mancare la sua fiducia, come detto dallo stesso Brahim Diaz a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida con i bianconeri.

Le parole di Brahim Diaz

"Sono molto grato al mister, lui crede in me, così come in tutti gli altri giocatori. Io cerco di dare sempre il massimo, voglio ripagare la fiducia dell'allenatore e voglio aiutare la squadra sia dal punto di vista offensivo che difensivo". Queste le sue parole a MilanTv nel pre partita dei Juventus-Milan.

I retroscena di mercato

Il futuro di Brahim Diaz è stato stato argomento di discussione. Arrivato in prestito secco dal Real Madrid la scorsa estate, non era e non è ancora certo cosa ci sia all'orizzonte per il ragazzo. Molto ovviamente dipendere dal futuro della panchina dei blancos.Zidane è un suo estimatore, ma con un'offerta da 30 milioni il cartellino del fantasista potrebbe essere strappato a Florentino Perez. Cifra Alta che il Milan difficilmente potrà permettersi, dato che più o meno serviranno gli stessi soldi per riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea e la dirigenza in questo caso non sembra avere alcun dubbio. Senza dimenticare che dal mercato potrebbero e dovrebbero arrivato una punta e un vice Theo Hernandez. Quindi quale sarà la strategia di Maldini e Massara? Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non è da escludere un’altra stagione in prestito a Milanello.