ESCLUSIVA ALBERTINI, iRomanisti.it: “Roma, prenditi la Conference. Stupito dal Milan, Juve fallimento storico”

In Champions League non c'è posto per tutti. Mentre Milan Juventus sono ancora lì a lottare, la Roma arranca per un posto in Conference League.

Redazione Il Milanista

MILANO - Milan e Roma partite con lo stesso obiettivo, si ritrovano ora a lottare l'una per la qualificazione alla prossima Champions League, l'altra per un sicuramente meno ambito, posto in Conference League. Della situazione dei due club abbiamo discusso con Valerio Albertini, giornalista de iRomanisti.it.

SULLA PARTITA FRA JUVENTUS E MILAN - Ciò che mi ha sorpreso di più della partita fra Juve e Milan non è tanto la sconfitta bianconera, quanto il modo in cui è arrivata. Perdere 0-3 in casa contro una diretta concorrente senza praticamente mai rendersi pericolosa è sintomo di problemi strutturali gravi, confermati dal fatto che non si tratta di un caso isolato. Mi ha sorpreso la maturità del Milan e la determinazione con cui è andato a prendersi un risultato così importante. Se prima della partita dell’Allianz Stadium vedevo i rossoneri indietro nella corsa Champions, ora credo che, pur avendo un calendario ostico, riusciranno a mantenere il vantaggio sulla Juventus. I bianconeri sono a un passo da un fallimento che sarebbe storico.

SULLA STAGIONE DELLA ROMA E LA QUALIFICAZIONE IN CONFERENCE LEAGUE - Io credo che per la Roma sarebbe importante restare in Europa, seppur in una coppa poco ambita come la Conference League. Una squadra che non vince un trofeo da 13 anni non può permettersi di snobbare alcuna competizione. Ho qualche dubbio che la squadra di Fonseca riesca a mantenere il vantaggio sul Sassuolo fino alla fine, sarà fondamentale la prossima giornata. Se i giallorossi fossero scavalcati dagli uomini di De Zerbi dopo il turno infrasettimanale, sarebbe difficile recuperare, soprattutto tenendo presente il derby che si giocherà alla penultima.