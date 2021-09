Milan – Atletico Madrid, la preview del match di San Siro

Tutto pronto a San Siro, o quasi, per Milan - Atletico Madrid. Partita che si giocherà questa sera alle 21, eco la preview della gara

Dall'Atletico Madrid, all'Atletico Madrid. E' stata proprio la squadra spagnola, l'ultima affrontata dai rossoneri in Champions League, era il 19 febbraio 2014 poi sette lunghi anni di assenza. All'epoca era Clarence Seedorf il tecnico del club meneghino e Kaka guidava i suoi in campo. Oggi toccherà a Stefano Pioli e Brahim Diaz. si scenderà in campo alle 21.00 per la seconda giornata del Gruppo B e, al di là dei ricorsi storici, ci sarà una vittoria da raggiungere per entrare in corsa per la qualificazione. Dopo la sconfitta al primo turno della fase a Gironi del gruppo B, a Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Ottima la reazione dei rossoneri dopo la sconfitta di Liverpool: un pareggio 'in emergenza' contro la Juventus, poi due vittorie consecutive contro Venezia e Spezia. Ora il livello sale e fortunatamente Pioli potrà fare affidamento su qualche giocatore in più. Nell'allenamento di domenica è tornato in gruppo Alessandro Florenzi, tra i convocati del Mister dopo i rientri già avvenuti a La Spezia di Davide Calabria e Olivier Giroud, in ballottaggio con Ante Rebić per un posto al centro dell'attacco. Ancora indisponibili, invece, Bakayoko, Kjær, Krunić, Ibrahimović e Messias.

Come stanno gli spagnoli

La formazione di Diego Pablo Simeone sta attraversando un periodo non brillantissimo: una sola vittoria nelle ultime quattro partite giocate, contro il Getafe con doppietta in rimonta di Luis Suárez al 78' e al 90', con una sconfitta nell'ultima giornata contro l'Alavés. Questo frangente negativo non inganni però sul reale valore di questa squadra che in estate ha aggiunto al proprio roster Rodrigo de Paul, Matheus Cunha e Antoine Griezmann. L'allenatore argentino in questa prima fase della stagione sta schierando la squadra con un 3-5-2, pronto a sprigionare tutta la qualità del suo attacco. Solo in un match, proprio contro il Getafe, l'Atleti è sceso in campo con il 4-4-2.