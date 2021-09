CHAMPIONS LEAGUE | In vendita i biglietti per la trasferta di Oporto

Il Milan torna in campo questa sera contro l'Atletico Madrid. Ma è già possibile acquistare i biglietti per la prossima gara. Tutte le info

Redazione Il Milanista

Torna in campo il Milan questa sera. Secondo turno della UEFA Champions League, dopo il Liverpool in trasferta, l'avversario del Diavolo sarà l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone a San Siro. Altra partita difficilissima in ambito europeo per gli uomini di Stefano Pioli che difronte avranno ancora una volta una squadra solida, forte, piena di grandi campioni. Dopo i Reds quindi un'altra prova di maturità, con l'obiettivo di provare a strappare qualche punto in girone che è a dir poco 'di ferro'. Il Liverpool di Klopp invece sarà di scena sempre questa sera ad Oporto, in trasferta, contro il Porto di Sergio Conceiçao, anche in questo come per il Diavolo il calcio d'inizio è previsto le per le ore 21:00.

Per i tifosi rossoneri è già possibile acquistare i biglietti per la trasferta di Oporto

Per tifosi del Milan è già possibile acquistare i biglietti online della prossima gara di Champions League. Partita in programma il prossimo 19 ottobre, in Portogallo, proprio a Oporto contro i Dragones. Sul sito ufficiale del club meneghino sono state rese tutte le modalità di acquisto del biglietto per poter seguire la squadra rossonera in trasferta.

Tutte le info per Porto - Milan

"AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi alla gara Porto-Milan in programma il prossimo 19 ottobre, saranno in vendita sul sito acmilan.vivaticket.it a partire da martedì 28 settembre alle ore 10.00. L'acquisto dei tagliandi, al costo di 57€ cadauno, è riservato ai titolari di carta Cuore Rossonero e i biglietti non possono essere ceduti ad altri utilizzatori. A seguito dell'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF che dovrà essere esibita al collection point ad Oporto per ritirare il biglietto di accesso allo stadio. Tempi e modalità del ritiro dei biglietti saranno indicati sulla ricevuta stessa. Per il ritiro dei biglietti sarà necessario esibire un documento di identità. Per tutte le informazioni relative alle procedure di viaggio, consultare il sito viaggiaresicuri.it".