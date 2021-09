Champions League, Milan – Atletico Madrid: i convocati di Stefano Pioli

Arrivano i convocati rossoneri per la gara di questa sera tra Milan e Atletico Madrid, ecco le scelte di Stefano Pioli

Torna in campo il Milan questa sera, a San Siro, contro l'Atletico Madrid . Seconda giornata del Gruppo B di UEFA Champions League , dopo il primo turno della fase a giorni con la sconfitta ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Stefano Pioli convoca 20 calciatori, assente Zlatan Ibrahimovic che non recupera per la sfida europea. Torna invece tra i disponibili Alessandro Florenzi, che aveva saltato l'ultima partita del Diavolo, in trasferta contro lo Spezia di Thiago Motta. neanche Kjaer è presente nella lista dei rossoneri. Scelte quindi obbligate per Pioli sia in difesa, che in attacco.

Come detto l'assenza di Simon Kjaer e quella di Ibrahimovic peseranno e non poco sulle scelte di Stefano Pioli. I ballottaggi si riducono di conseguenza al minimo. Maignan non è mai stato in dubbio, mentre Calabria, tornato in campo nell'ultima di campionato. dovrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia destra, mentre dall'altro lato toccherà a Theo Hernandez. Al centro sarà riproposta la coppia Tomori-Romagnoli. Gli unici dubbi sono in mezzo al campo. Tre giocatori in lizza per due maglie: Tonali, Kessie e Bennacer. Dovrebbero spuntarla gli ultimi due, ma l'ex Brescia sta raccogliendo tantissimi elogi grazie alle sue prestazioni. Sulla trequarti spazio a Brahim Diaz, per lui è derby essendo cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, ai suoi lati nuove conferme per Saelemaekers e Leao. Rebic dovrebbe avere ancora tutto il peso dell'attacco sulle spalle.