Milan, Andrea Belotti è uscito dai piani della dirigenza

L'attaccante e capitano del Torino sembrava essere nei piani del Milan, ma dagli ultimi aggiornamenti potrebbe non essere più così

Resta in scadenza il contratto di Andrea Belotti, con il Torino. Accordo che arriverà fino al 2022 e il rinnovo sembra davvero difficile. Un nome che sembrava in orbita Milan , vista la sua situazione, ma secondo quello che riporta Tuttosport è la Roma la squadra più attiva sul Gallo. José Mourinho è un grande estimatore dell'attaccante e lo vorrebbe in giallorosso. In tutto ciò i rossoneri? Maldini e Massara si sarebbero defilati, preferendo puntare su Olivier Giroud. Al francese sarebbe stato proposto un biennale, essendo in scadenza con il Chelsea, e a breve sarà libero a parametro zero .

Le altre piste di mercato. Una porta a Sassuolo, a Scamacca. Il Milan cerca una punta e sono tanti i nomi che sembrano essere in orbita rossonera. Il primo è proprio quello del giocatore di proprietà dei neroverdi ma che ha giocato quest'anno con il Genoa. In estate dovrebbe partite, a titolo definitivo, per far giocare Raspadori, serviranno però 40 milioni. Cifra altissima come quella che la Fiorentina chiede per Dusan Vlahovic. Contratto in scadenza nel 2023 e tante squadre sulle sue tracce. Rocco Commisso lo vorrebbe blindare, fargli firmare il rinnovo contrattuale, pronto ad accontentare le sue richieste economiche. C'è però qualche dubbio sopratutto da parte del ragazzo, anche perché i viola vorrebbero inserire una clausola da oltre 60 milioni di euro.