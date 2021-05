Milan, André Silva da bluff in rossonero a uomo mercato

Si parla del futuro dell'ex Milan André Silva, che piace a tanti club europei. Ecco le ultime indiscrezioni sull'attaccante

Redazione Il Milanista

MILANO - Venticinque goal e 7 assist in 29 partite. Stagione da urlo per l'ex MilanAndré Silva, numeri che hanno catalizzato l'attenzione anche di importanti club europei. Si è parlato del portoghese per il Borussia Dortmund nel caso in cui Haaland dovesse salutare i gialloneri. Ma non solo perché la punta dell'Eintracht Francoforte è finito anche nel mirino del Real Madrid, secondo quanto riportano i media tedeschi. Ai blancos però vanno aggiunti anche altre importanti società: il Barcellona, il ManchesterUnited e l'Atletico Madrid. Tutte in fila per l'ex rossonero.

La seconda vita in Germania e l'interesse dalla Spagna

Un vero e proprio rimpianto per Milan, anche se l'operazione che ha portato AndréSilva ha permesso al Diavolo di poter schierare Ante Rebic. In ogni caso il portoghese è un altro calciatore rispetto a quello visto in Serie A e questa esperienza dovrebbe insegnare ai rossoneri ad avere maggiore pazienza, soprattutto se si tratta di giovani. La notizia però non è tanto legata alle ammiratrici del giocatore dell'Eintracht Francoforte. Sempre secondo le stessi fonti infatti il Real Madrid avrebbe alzato il pressing per il calciatore, decidendo anche d'inserire una contropartita tecnica nell'operazione in modo da sbaragliare la concorrenza.

Uno scambio a tinte 'quasi rossonere'

Il nome, nemmeno a dirlo, è un ex 'fiamma' del Milan: LukaJovic. Inseguito a lungo nelle scorse sessioni di mercato e mai arrivato a Milanello. Il serbo non si è mai ambientato a Madrid e inoltre non ha mai legato con il tecnico, Zidane. C'è un nuovo scambio di cartellini nel futuro di AndréSilva? I tifosi del Milan non possono fare altro che osservare da lontano incuriositi. Intrecci di mercato che vedono coinvolto indirettamente anche il club meneghino, i suoi ex calciatori e i vecchi obiettivi.