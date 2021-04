Milan, anche i rossoneri escono dalla Superlega. Il comunicato

Arriva anche il comunicato del Milan sulla Superlega, anche il club rossonero ha deciso di uscire dalla nuova competizione

Redazione Il Milanista

MILANO - Anche il Milan è fuori dalla Superlega. Lo ha comunicato il club meneghino con una nuova nota ufficiale sul suo sito internet. Scelta inevitabile, perché ieri sera si sono sfilate le sei squadre della Premier League dopo le pressioni dei tifosi, scesi in piazza, oltre a quelle del governo di Boris Johnson, impegnatosi in prima persona nel fermare il nuovo progetto. Dopo le scelte delle due squadre di Manchester, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Liverpool, sono arrivate anche quelle dell'Inter e dell'Atletico Madrid. Poco fa anche la Juventus ha fatto un passo indietro. Scelta che certifica come il progetto Superlega si sia ormai sgretolato, nel giro di sole 48 ore.

Il Milan esce, come la Juventus

Progetto che senza le inglesi non poteva andare avanti come spiegato dal presidente bianconero, Andrea Agnelli. Il Milan quindi non ha potuto che constatare il cambio delle prospettive, oltre al volere dei tifosi, che si sono espressi in modo estremamente negativo. Anche il tifo organizzato rossonero non si era risparmiato, con un comunicato durissimo, ma nel mirino non c'era soltanto la Superlega.

Il comunicato ufficiale del Milan sulla Superlega

Abbiamo accettato l'invito a partecipare al progetto di Super League con la genuina intenzione di creare la migliore possibile competizione Europea per i fan di tutto il mondo, per tutelare gli interessi del Club e della nostra tifoseria. Il cambiamento non è facile, ma l'evoluzione è necessaria per progredire, e anche la struttura del calcio Europeo si è evoluta e modificata negli anni. Ma la voce e le preoccupazioni dei tifosi in tutto il mondo rispetto al progetto di Super League sono state forti e chiare, e il nostro Club deve rimanere sensibile e attento all'opinione di chi ama questo meraviglioso sport. Continueremo comunque ad impegnarci attivamente per definire un modello sostenibile per il mondo del calcio.