Serie A, Milan-Sassuolo: le probabili formazioni

Le probabili scelte di Pioli e De Zerbi.

Redazione Il Milanista

MILANO - Fra poche ore Milan e Sassuolo scenderanno in campo a San Siro, sfidandosi nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A. La compagine rossonera si ritrova di nuovo in emergenza a causa delle assenze. Mister Pioli, infatti, non ha potuto convocare Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Ismael Bennacer, i quali sono alle prese con alcuni problemi fisici. Il tecnico rossonero dovrà quindi fare di necessità virtù, per l'ennesima volta in questa stagione. Nel ruolo di terzino sinistro, al posto di Theo, giocherà Diogo Dalot, con Calabria (tornato a disposizione) sulla corsia opposta. Al centro della difesa scalpita Romagnoli, favorito su Kjaer per affiancare Tomori. A centrocampo, al fianco di Franck Kessie, potrebbe avere una chance dal primo minuto Soualiho Meité, anche se resta vivo il ballottaggio con Sandro Tonali. Calhanoglu, anche lui non al massimo della condizione, proverà a stringere i denti per prendere posto sulla trequarti, con Rebic e uno fra Castillejo e Saeleamekers ai suoi lati (il belga sembra in leggero vantaggio). Il centravanti sarà Rafael Leao, nuovamente chiamato a sostituire Zlatan Ibrahimovic.

PIOLI IN CONFERENZA - "Questa sfida per noi è un esame. Abbiamo fatto tantissime cose buone, siamo cresciuti e migliorati, me compreso. Nel calcio occorre sempre aggiornarsi per poter maturare continuamente. In questo campionato non ti regala nulla nessuno. Il Sassuolo è un'ottima squadra e si sarà sicuramente preparato per questa partita. Loro hanno anche avuto un giorno in più di riposo, ma il calendario è questo e possiamo solamente accettarlo".

DE ZERBI IN CONFERENZA - "Il Milan sta facendo un campionato straordinari. La partita d'andata l'avremmo potuta perdere lo stesso, ma ci ha dato particolarmente fastidio prendere gol dopo sei secondi. Spero che in questa partita, se proprio dobbiamo subire gol, accada più per merito dell'avversario che per disattenzioni nostre. Noi dobbiamo provare ad esprimere il nostro gioco come facciamo sempre, cercando ovviamente di vincere".

LE PROBABILI FORMAZIONI.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Diogo Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi.