Verso Roma-Milan, le parole di Fonseca in conferenza stampa

Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, ha così presentato in conferenza stampa la sfida di questa sera contro il Milan, valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A.

A Benevento, scelse di mettere Spinazzola tra i centrali e Bruno Peres a sinistra, cambiando ruolo a due calciatori. Questo percorso continuerà anche con il Milan o inserirà un difensore centrale, liberando Spinazzola a sinistra?

“Vediamo domani, ma posso dire che Spinazzola giocherà a sinistra”.

El Shaarawy può fare la prima punta?

“Nella precedente conferenza, mi hanno chiesto se El Shaarawy poteva fare il terzino. Ora, l’attaccante. Devo dire che non lo abbiamo provato come punta centrale, ma in caso di necessità può farlo”.

È più decisivo Mkhitaryan o Ibra, in questo campionato?

“Sono due grandi giocatori. Miki è decisivo per la Roma e Ibra lo è per il Milan”.

Che effetto le fa la rinuncia allo stadio di Tor di Valle? E ha fiducia che, con i Friedkin, la Roma possa avere un suo stadio?

“Io faccio l’allenatore, questa domanda non è per me. Quello che posso dire è che il Presidente ha una grande voglia di fare uno stadio, per la città e per i tifosi”.

Abbiamo letto di un interessamento del Benfica nei suoi confronti: le fa piacere?

“Sono focalizzato sulla Roma e sul presente, non penso al futuro”.

Ha paura che i suoi giocatori entrino in campo pensando che non battono mai le grandi, e che questo possa portare ansia alla squadra?

“No. Nei miei giocatori ho visto la voglia di fare una grande partita”.

Quali sono le reali condizioni di Smalling? Rientrerà con la Fiorentina?

“Smalling sta meglio, sta lavorando individualmente. La prossima settimana può rientrare con il gruppo”.

Come si può arginare una squadra che ha il miglior rendimento fuori casa della Serie A?

“Il Milan sta facendo una grande stagione. È vero che gli ultimi risultati non sono buoni, ma i risultati sono diversi dal rendimento. Se avete visto la partita con l’Inter, il Milan ha giocato bene, ha creato delle situazioni. E il rendimento dei rossoneri non è diverso: continuano a essere una squadra molto forte”.

Contro il Braga abbiamo visto contemporaneamente Cristante, Diawara, Villar e Veretout dare solidità all’uscita bassa della Roma. È qualcosa che potremmo rivedere contro squadre che sono brave a venire a prendervi alto per riconquistare palla e cercare il contrattacco immediato?

“Noi abbiamo la nostra identità e non la cambiamo in funzione dei risultati. Contro il Milan, non modificheremo le nostre principali intenzioni. Sia contro le squadre grandi, sia contro quelle piccole che pressano alto, noi vogliamo sempre iniziare a costruire e non cambiamo in funzione dell’avversario”.

Quali sono le condizioni di Kumbulla?

“Si è allenato negli ultimi due giorni, sarà convocato”.

Che percezione ha dei nostri avversari?

“Come ho detto, io non credo in questa crisi del Milan. Ho visto una squadra fortissima, aggressiva, che costruisce delle opportunità per fare gol. È vero che gli ultimi risultati non sono quelli che si aspettavano, ma domani affronteremo una squadra che ha voglia di vincere”.