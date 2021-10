Milan: Mihajlovic dal festival dello sport: “Non voleva venire con me”

Sinisa Mihajlovic è intervenuto in diretta al Festival dello Sport a Trento, dove parlato del Milan e di Ibra, ecco le sue parole

Durante il suo intervento al Festival dello sport di Trento, Sinisa Mihajlovic , ha parlato del suo rapporto col Milan e di Ibra. Il tecnico del Bologna ha voluto ricordare la sua esperienza in rossonero, sottolineando quanto per lui sia stata un esperienza di fondamentale importanza. Mihaljlovic ha ripercorso tutta la sua storia calcistica, sia come giocatore che allenatore , lasciando un capitolo speciale per il Diavolo.

Mihalovic ha voluto ricordare la sua esperienza da allenatore rossonero, parlando in particolare delle sensazioni che gli ha provocato. Queste le sue parole: "Per me è stato un onore essere allenatore del Milan e conoscere Berlusconi. Tra di noi non è andato proprio bene forse per il carattere, visto che non mi faccio mettere i piedi in testa e lui vuole comandare. Il tempo passato con Berlusconi tra cene e racconti non potrò mai dimenticarlo. Per me è stato un periodo dal punto di vista personale molto bello, dal punto di vista sportivo non esaltante. Mi ha permesso di essere allenatore del Milan anche se il Milan di quegli anni non era quello degli anni precedenti. Ho mantenuto un ottimo rapporto con lui".