Milan, Pioli recupera pezzi a centrocampo? Il punto su Bakayoko e Krunic

Con la sosta al campionato Stefano Pioli e il Milan dovrebbero recuperare Bakayoko e Krunic. Ecco il punto sui due centrocampisti

Redazione Il Milanista

Pochissimi minuti in campo, al suo ritorno a San Siro. Tiemoue Bakayoko ha dovuto sventolare subito bandiera bianca contro la Lazio alla terza giornata di campionato. Uno stop lungo quello del mediano, ma la sosta potrebbe riportarlo in gruppo. Una dozzina di minuti contro la squadra di Maurizio Sarri, giusto il tempo di rimediare un cartellino giallo, per un brutto fallo ai danni di Francesco Acerbi (e forse l'ammonizione è una sanzione anche troppo leggera, vista la dinamica dell'intervento). Stefano Pioli ha fatto a meno di lui, di Bakayoko in questo inizio di stagione e non era ovviamente nei piani del tecnico l'assenza dell'ex Chelsea.

Il punto su Krunic e Bakayoko

Il francese sta continuando con il suo percorso a Milanello per la riatletizzazione per ritrovare la forma. Una buona notizia, in vista della ritorno in campo il 16 contro l'Hellas Verona di Igor Tudor a San Siro. Anche Rade Krunic è in recupero e come il mediano continua il suo iter per tornare abile e arruolabile. Quindi i due centrocampisti, così come Ibrahimovic e Giroud puntano i gialloblù e di conseguenza anche la prossima partita di Champions League contro il Porto di Sergio Conceiçao.

Pioli ha chiesto gli straordinari ai suoi centrocampisti

Non si è potuto affidare alla staffetta con Franck Kessie Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha chiesto gli straordinari a Sandro Tonali, aumentando il minutaggio di partita in partita sia all'ivoriano, che a Ismael Bennacer. L'ex Brescia ha dato grandissime risposte sul campo, giocando al livello di titolari, ed entrando anche nei pensieri del commissario tecnico Roberto Mancini per la nazionale azzurra. Kessie dal canto dopo le tante critiche con l'Atalanta è finalmente tornato 'il Presidente' che i tifosi rossoneri avevano imparato a conoscere. Bennacer invece è in crescita, migliore in campo in Champions League contro l'Atletico Madrid.