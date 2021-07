Mercato: si guarda in Italia per la fascia. Le idee del Milan

Gli esterni di Sassuolo e Sampdoria sono entrati nei radar del Milan, che vorrebbe piazzare il colpo in vista della prossima stagione

La prossima stagione sarà quella che segnerà il ritorno del Milan in Champions League. Obiettivo prima sognato e poi centrato e ora è lecito provare a sognare anche un possibile colpo dal mercato. Il Diavolo vuole farsi un regalo, un giocato in grado di alzare il tasso tecnico della sua rosa e che possa anche far sparire, magari, i mugugni della tifoseria dopo l'epilogo delle telenovele legate a Donnarumma e a Calhanoglu. Il portiere è un nuovo calciatore del PSG, mentre il turco è andato dall'altre parte del naviglio. Maldini e Massara sono al lavoro, voglio accontentare Stefano Pioli, ma non solo. Con il ritorno di Tonali dal Brescia hanno già impegnato quasi 75 milioni di euro, con l'arrivo di Maignan dal Lille e il riscatti di Tomori dal Chelsea.

Obiettivo rinforzare la fascia

Ma questo non può bastare, perché la rosa rossonera ha ancora qualche defezione, qualche buco. Servono rinforzi e oltre a questo sono previste anche delle cessioni. Castillejo è destinato a tornare in Spagna, mentre Hauge, Leao e Pobega potrebbero salutare sì, ma solo davanti a una buona offerta. Al club meneghino interessano sia per Damsgaard della Sampdoria, che per Berardi del Sassuolo. Obiettivi cari, intorno ai 30 milioni per il blucerchiato, dieci in più invece per l'esterno neroverde.

Il Milan non ha fatto la sua scelta

Ma chi è il preferito tra i due? In questo momento Maldini e Massara non hanno scelto. Seguono le due piste di mercato parallelamente, aspettando l'occasione giusta. Berardi andrebbe a prendere il posto di Castillejo a destra, Damsgaard invece parte da sinistra, ma con Ranieri ha svariato su tutto il fronte d'attacco. Giocando su entrambe le fasce, da trequartista centrale o addirittura da seconda punta. Tutti e due consentirebbero al Milan di fare un salto dal punto di vista qualitativo, il capitano del Sassuolo è una garanzia viste le ultime stagione 'da doppia cifra'. Il gioiellino danese sembra essere destinato, invece, a diventare uno dei giocatori più in vista del calcio europeo. Damsgaard o Berardi? Il Diavolo sogna.