Calciomercato Milan – Le scelte di Maldini, tenetevi forte: parte la raffica!

Ancora pochi giorni e il Milan si radunerà (8luglio) nel centro sportivo di Milanello per iniziare la preparazione in vista della stagione 2021-2022. Obiettivo dichiarato, confermare quantomeno il piazzamento fra le prime quattro in campionato e disputare una Champions da protagonisti. La rosa a disposizione di mister Pioli è già ottima, ma con la partenza di Donnarumma (degnamente sostituito) e quella di Calhanoglu, la società è chiamata ad uno sforzo importante sul mercato. Sforzo che Maldini e Massara stanno compiendo, come dimostra l'avanzamento di alcune importanti trattative. Andiamo subito con la consueta raffica di aggiornamenti sul calciomercato rossonero<<<