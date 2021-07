Calciomercato Milan | Ore bollenti: ritorno di fiamma da 40 milioni!

Uno degli errori che la dirigenza rossonera non dovrà compiere nelle prossime settimane di mercato, sarà quello di fossilizzarsi su nomi specifici, senza avere dei piani B in testa. C'è da dire che da questo punto di vista, Maldini e Massara posseggono una margherita di profili davvero ampia. Per quanto concerne il reparto avanzato infatti, accanto alle solite candidature di Giroud e Jovic, se ne sarebbe affacciata un'altra molto suggestiva. Non si tratta di un attaccante mai accostato al Diavolo. In realtà il dt rossonero aveva già provato in passato ad ingaggiarlo, ma senza successo<<<