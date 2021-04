Meite: “Mancano cinque finali, vogliamo la Champions”

Le dichiarazioni del centrocampista del Milan.

MILANO - Domani sera il Milan proverà a ripartire, nella sfida casalinga in programma con il Benevento , dopo le due sconfitte consecutive rimediate negli ultimi due turni di campionato contro Sassuolo e Lazio. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV, il centrocampista Soualiho Meite ha parlato del momento difficile che sta attraversando la compagine meneghina e di questo finale di stagione, in cui la squadra di Pioli si gioca l'accesso alla Champions League .

SULLE ULTIME SCONFITTE -"Col Sassuolo avevamo approcciato bene la gara, poi però abbiamo commesso dei piccoli errori e abbiamo preso due gol. Nel calcio i dettagli fanno la differenza. Poi non siamo andati a Roma con lo spirito giusto, ma durante la settimana ci siamo preparati bene e siamo pronti per tornare in campo. Vogliamo conquistare la qualificazione in Champions League. E' il nostro obiettivo e ce la metteremo tutta per raggiungerlo".