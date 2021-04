Milan, scelto il quintetto arbitrale per la gara con il Benevento

Si avvicina il prossimo turno di Serie A che metterà di fronte Milan e Benevento. La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali

Redazione Il Milanista

MILANO - Manca poco a Milan-Benevento, gara del prossimo turno di campionato, che si giocherà a San Siro e che segnerà il ritorno in campo della squadra di Stefano Pioli dopo la brutta sconfitta patita all'Olimpico per mano degli uomini di Simone Inzaghi. La Lazio, lo scorso lunedì sera, ha messo a nudo tutte le difficoltà che la compagine meneghina sta vivendo in questo ultimo periodo. Senza Ibrahimovic l'attacco del Diavolo fa molto fatica a pungere, Mandzukic e Leao non garantiscono lo stesso apporto dello svedese. Inoltre il Milan è sembrato stanco, probabilmente la lunga stagione, che preso il via con i preliminari di Europa League, inizia a presentare il conto.

Pioli: "Non ci sono alibi"

Stefano Pioli non cerca alibi, è stato chiaro nel post partita dell'Olimpico. "Non piangiamoci addosso", nonostante il macroscopico errore arbitrale che ha portato al raddoppio firmato da Joaquin Correa, il tecnico si aspettava di più dai suoi e anche in questo caso non ha usato giri di parole. Serviva un altro approccio, un altro Milan, anche se i rossoneri nella seconda metà del primo si sono resi pericolosi andando più volte vicini al goal, senza però trovare la rete del pareggio.

Le designazione arbitrale

Bisogna mettersi alle spalle il 3-0 con la Lazio, subito, fin dalla prossima gara con il Benevento di sabato prossimo. La squadra del doppio ex Filippo Inzaghi, arriverà a San Siro affamata di punti, utili per la corsa salvezza. vista la situazione di classifica del Milan (quinto a pari punti, 66, con Napoli e Juventus e a due lunghezze di distanza dall'Atalanta seconda) però, anche Kessie e compagni avranno motivazioni importanti. Intanto la Lega Serie A poco fa ha scelto la squadra arbitrale designata per il match tra i rossoneri e il Benevento, valido per la 34^ giornata di Serie A:

Arbitro: CALVARESE

Assistenti: PASSERI – COSTANZO

IV uomo: FOURNEAU

VAR: MARIANI

AVAR: ALASSIO