Vlahovic in cima alla lista rossonera: il punto e la co-esistenza con Ibra

Redazione Il Milanista

MILANO - Dusan Vlahovic è in cima alla lista del Milan per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. E l’attaccante serbo gradirebbe molto la destinazione rossonera. Questo quanto emerso nelle ultime ore dagli ambienti rossoneri. Certo, si tratterebbe comunque di una co-esistenza con Zlatan Ibrahimovic, cosa però che potrebbe fare solo bene al giovanissimo talento Viola. Bruno Longhi, a tal proposito, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sull'importanza di Zlatan Ibrahimovic nel sistema tattico rossonero: "Ibrahimovic è il demiurgo di questo Milan, ha dato alla squadra quell'autostima che mancava. Nelle ultime partite non c'è mai stato, ci sono delle latitanze da parte sua. Ma con lui in campo il Milan è diverso, senza di lui il punto di riferimento offensivo non c'è. Il Milan non può prescindere da Ibrahimovic, se hai Vlahovic ok, ma in questo momento no".

IL FOCUS SU DUSAN VLAHOVIC - Senza dubbio è la vera scoperta di quest'anno. I suoi numeri stagionali sono in crescita, in controtendenza con l’andamento dei viola che sono sempre in zona rischiosa della classifica. 17 reti in 32 presenze, con tredici delle quali arrivati nell’anno solare 2021. Un’esplosione che in tanti attendevano. Il Milan si è messo sulle sue tracce da tempo: i dirigenti lo seguono, lo valutano come colpaccio estivo in vista di una futura staffetta con Zlatan Ibrahimovic.

LA VALUTAZIONE E L'ALTERNATIVA - Il Milan il prossimo anno sarà chiamato a giocare tantissime partite, come accaduto in questa stagione e servono ricambi per evitare la situazione di emergenza che Stefano Pioli, con il suo staff, ha dovuto fronteggiare. Il Diavolo inoltre vuole alzare il suo tasso tecnico e quindi si andrà sul mercato, alla ricerca dei migliori giovani talenti e delle migliori occasioni. In ogni caso però arrivare ai due giovanissimi centravanti non sarà semplice. La valutazione di Scamacca continua a salire, il Sassuolo adesso dovrebbe valutare il suo cartellino intorno ai 40 milioni di euro.