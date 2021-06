Marcel Sabitzer e le voci di mercato: l’austriaco parla del Milan

Sabitzer è finito nel mirino del Milan e in vista della gara tra la sua Austria e l'Italia ha parlato proprio dei rossoneri

Redazione Il Milanista

l'Austria di Franco Foda. La prossima avversari dell'Italia a Euro 2020, match in programma sabato prossimo, a Londra il prossimo 26 giugno. Mai sottovalutare l'avversario è una delle regole base del calcio, specie di quello "moderno". La squadra di Franco Foda non è una Cenerentola, che non è certo una squadra da prendere sotto gamba. E' figlia della filosofia Red Bull, che tanto successo ha avuto in Germania. Selezione ricca di giocatori duttili, di alcuni riferimenti importanti come Alaba e Sabitzer, di un attacco che non segna tanto ma di una squadra quadrata.

Foda e l'Italia

Lo stesso Foda ha parlato degli azzurri e dei suoi giocatori, dichiarando ai giornalisti di sapere come far male alla squadra di Roberto Mancini. Punta su Marko Arnautovic, praticamente un nuovo calciatore del Bologna, per riuscire a trafiggere Donnarumma. Ma non c'è solo l'attaccante ex Inter tra gli osservati speciali. Marcel Sabitzer è uno dei giocatori più talentuosi del'Austria ed è finito al centro delle tante voci di mercato. Sì perché non c'è solo l'Europeo a tenere banco e le prossime trattative saranno però senza ombra di dubbio influenzate anche da quello che sarà il cammino delle 16 nazionali rimaste a Euro2020. Attenzione quindi all'Austria e Sabitzer.

Sabitzer e l'interesse del Milan, le parole del calciatore

Maldini e Massara osservano la gara spinti non solo dallo 'spirito azzurro' e la voglia di tifare la nazionale. Gli occhi saranno anche sul numero 9 di Franco Foda, obiettivo di mercato per la prossima stagione. Il giocatore di proprietà del Lipsia infatti può giocare sia sulla fascia destra, che da trequartista centrale. E il Diavolo cerca rinforzi proprio in quelle zone del campo e poco importa se il costo del cartellino sarà elevato. I rossoneri vogliono piazzare un importante colpo di mercato. Lo stesso Sabitzer però ha parlato del club meneghino e le voci che lo vedono vicino a un approdo a Milanello. Ecco le sue parole.

"Il Milan? Le voci di mercato non mi riguardano, possono scrivere quello che vogliono. Questi sono giochi mediatici e non contano nulla per me".