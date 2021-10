Milan, Kessie non è più intoccabile: rimarrà in panchina contro l’Atalanta?

Kessie sarà titolare nel match di domani contro l'Atalanta? l'Ivoriano sembra non essere più un intoccabile per Mister Pioli

Il giocatore sta vivendo nelle ultime settimane un periodo particolarmente difficile, tra una condizione fisica non particolarmente eccellente e i dubbi che pendono sul suo futuro a Milano, non è più riuscito a dare una buona resa sul campo. Mister Pioli ha difeso il centrocampista durante la sua conferenza stampa, intuendo come il clima creatosi attorno all'ivoriano possa influire sull'andamento della sua stagione. È chiaro che il centrocampo milanista abbia ormai alzato enormemente la sua asticella, grazie alla maturazione di Tonali e al ritorno del vero Bennacer, e Kessie sarà costretto a lottare per salvare la sua titolarità. L'ivoriano a oggi non è più un intoccabile, dovrà sudare per la sua maglia alla pari con altri giocatori.