In Inghilterra sono sicuri: James Rodriguez, futuro al Milan

Dopo l'addio di Ancelotti al Milan il futuro di James Rodriguez è sempre più in bilico. Il Milan è la destinazione più probabile

Il Milan deve trovare un nuovo trequartista da regalare a Stefano Pioli. E lo deve fare anche in fretta perché la rosa rossonera, al momento, è sprovvista, dopo il passaggio di Hakan Calhanogluall'Inter, di alternative. C'è il solo Brahim Diaz di ruolo in quella zona del campo nella rosa rossonera attualmente. Maldini e Massara stanno dunque cercando un giocatore da regalare a Pioli nel più breve tempo possibile e i nomi non mancano, da Ziyech e Vlasic, passando per Sabitzer fino ad arrivare a Ilicic in uscita dall'Atalanta.

James Rodriguez e le ultime notizie dall'Inghilterra

In Inghilterra però si parla molto del possibile arrivo all'ombra del Duomo di James Rodriguez. Il classe '91, durane la scorsa estate, è sbarcato all'Everton dal Real Madrid. Un trasferimento spinto e voluto soprattutto dall'ex tecnico dei Toffes Carlo Ancelotti, che quest'estate ha lasciato la Premier League per far ritorno nella Liga, proprio sulla panchina dei blancos. Il futuro del colombiano Oltremanica è un rebus: escluso dalla sua Nazionale per la Copa America ora è costretto a cercarsi una nuova destinazione dopo l'addio dell'allenatore che lo ha voluto fortemente la scorsa estate. Secondo quanto riporta il Daily Mail il Milan è la destinazione più probabile per il trequartista, anche se ci sono degli ostacoli nella trattativa.

Il primo alleato di Maldini e Massara è il giocatore

Colpa del super ingaggio che l'ex Monaco e Bayern Monaco percepisce a Liverpool: 6.5 milioni a stagioni. Uno stipendio considerato troppo alto dalla dirigenza di via Aldo Rossi. Il calciatore però ha già lanciato un messaggio a Maldini e Massara, lo ha fatto sul suo canale Twich. Ecco le sue parole:

"In che campionato mi piacerebbe giocare? Innanzitutto dove mi vogliono. Ho già giocato in tutti i campionati, mi manca l'Italia. La Serie A sarebbe una buona opzione, però non so cosa succederà in futuro. Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, qui in Inghilterra. Mi manca soltanto l'Italia. Sarebbe un record, non so quanti giocatori lo hanno fatto, credo pochi".

Che sia pronto anche ad abbassare le sue pretese economiche?