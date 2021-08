Kamara: non c’è solo il Milan, attenzione alla Premier League

Il Mediano del Marsiglia è uno degli obiettivi di mercato del Milan, ma piace anche in Inghilterra. Ecco le gli ultimi aggiornamenti

Redazione Il Milanista

Non si ferma il mercato del Milan. Non si ferma nonostante gli arrivi di Maignan, Giroud e Ballo-Torué. Poi ci sono state le conferme di Tomori, Tonali e Brahim Diaz. Serve un innesto a centrocampo, Meite è andato al Benfica, Kessie e Bennacer invece saranno impegnati con la Coppa d'Africa. Il preferito resta Bakayoko, ma bisogna tornare a trattare con il Chelsea e non sarà semplice, né economico. Per questo l'ipotesi Boubacar Kamara, dell'Olympique Marsiglia, ha preso quota nell'ultimo periodo, un nome seguito anche in passato. Gioca da mediano ma anche da difensore centrale all'occorrenza. E' in scadenza di contratto con i francesi e di conseguenza il prezzo del suo cartellino è sceso rispetto a un anno fa.

Concorrenza Lazio e non solo

Il mediano però piace alla Lazio di Maurizio Sarri, mentre all'Olympique Marsiglia piace Gonzalo Escalante. Una possibile pista di mercato che Maldini e Massara dovranno tenere bene a mente, per evitare la beffa. Il Milan in ogni caso continua a guardare in Francia per rinforzarsi, ma adesso deve fare la prima mossa per anticipare la concorrenza. Una concorrenza a dire il vero agguerrita perché se in Italia rossoneri e biancocelesti sono pronti a contendersi il ragazzo, che ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo da parte dell'Olympique Marsiglia, In Inghilterra invece c'è il Newcastle in pressing.

Il punto sul futuro, OM più lontano

L'interesse del club di Premier League viene riportato dal portale calciomercato.com. E Proprio la possibilità di giocare nel campionato più difficile (ma anche ricco e competitivo) del mondo potrebbe affascinare il ragazzo. E' corsa a tre quindi per Kamara, con l'OM tagliato fuori dalla corsa, secondo quanto riporta il presidente Pablo Longoria. Il club francese non vuole avere calciatori in scadenza, in rosa, a fine stagione. Quindi o arriverà il rinnovo, oppure sarà ceduto. Lazio, Milan e Newcastle sono alla finestra.