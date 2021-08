Mercato Milan / Due grandi notizie! Ceccarini: “Posso dirvi che…”

Niente soste di agosto per la dirigenza rossonera. Maldini, Massara e Gazidis lavorano infatti senza freni sul mercato. I principali obiettivi sono 3: l'acquisto di un terzino destro che possa fare da vice a Davide Calabria, un centrocampista che dia respiro ai titolari e un attaccante giovane ed in rampa di lancio che sappia crescere dietro ad Ibra e Giroud. Se per l'attaccante però le trattative per Kaio Jorge registrano una frenata e per il terzino si continua a trattare Dalot con il Manchester United, si intensifica la corsa ad un centrocampista. E il profilo giusto per Stefano Pioli potrebbe già essere stato individuato <<<