Il Milan pensa a un’altra cessione: anche Krunic può partire

Le ultime indiscrezioni di mercato sul Milan mettono in dubbio la permanenza in rossonero di Rade Krunic. Ecco dove può andare il bosniaco

Hauge è a un passo dall'Eintracht Francoforte, Andrea Conti resta sul mercato in cerca di una nuova squadra, mentre Mattia Caldara è andato a Venezia. Iniziano a delinearsi anche le cessioni del Milan in questa sessione estiva di mercato. Ma potrebbe non essere finita qui, sì perché secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport anche Rade Krunic potrebbe salutare Milanello. Ci pensa lo Spezia che dopo aver registrato il no dei rossoneri per il ritorno di Pobega, avrebbe puntato l'ex Empoli. Un trasferimento in prestito, che da capire però se il club meneghino chiederà il diritto o l'obbligo di riscatto a determinate condizioni. Una trattativa ancora in fase embrionale, siamo ancora alla fase dei contatti tra i due club, ma nelle prossime ore potrebbe esserci anche l'accelerata decisiva.

La stima di Pioli e della dirigenza

Eppure Rade Krunic gode sia della stima di Stefano Pioli, che della dirigenza del Milan, sempre secondo la Rosea. Nella passata stagione quando è stato chiamato in causa si è dimostrato anche risolutivo, come al Bentegodi quando realizzò un grandissimo goal su punizione. Mediano, trequartista centrale e ala all'occorrenza. Il bosniaco si è disimpegnato in più ruoli, a volte riuscendo a convincendo altre volte invece senza lasciare il segno.

Il peggiore in campo con il Valencia

Eppure è reduce da una bruttissima prova contro il Valencia, nell'ultima amichevole disputata dal Milan. Suo l'errore dal dischetto che ha regalato la vittoria agli spagnoli. Ma non è tanto il rigore sbagliato ad essere finito sotto i riflettori, quanto il bruttissimo fallo su Gayà nel secondo tempo. Un'entrata in ritardo, con il piede a martello, direttamente sulla caviglia dell'avversario. Se la gara si fosse giocata in un altro contesto il cartellino sarebbe stato inevitabile, ieri sera ha rimediato solo l'ammonizione. Davanti alla giusta può partire Krunic, non è una prima scelta, ne tantomeno la prima riserva, anche perché Pioli lo preferisce da trequartista, il ritorno di Brahim Diaz e l'intenzione di Maldini e Massara di regalare un altro giocatore a Pioli, in quella zona del campo gli chiudono tutti gli spazi. Si aspetta lo Spezia.