Milan, Hauge-Eintracht ci siamo: trattativa ai dettagli

Dovrebbe lasciare il Milan a breve Jens Petter Hauge, la trattativa con l'Eintracht Francoforte è ormai vicina alla chiusura

Redazione Il Milanista

E' tempo di cessioni in casa Milan, sì perché il club meneghino finora ha già speso 60 milioni di euro sul mercato. Maldini e Massara finora hanno portato a conclusione diversi colpi: gli acquisti di Maignan e Olivier Giroud e Ballo-Touré, i riscatti di Tomori e Tonali e il ritorno di Brahim Diaz. Vendere per poi pensare agli ultimi rinforzi, il club meneghino resta alla ricerca di un terzino destro in modo da dare i ricambio a Calabria, ma prima si aspetta l'uscita di Andrea Conti. Un trequartista, grande obiettivo degli ultimi giorni di mercato e poi servirà un centrocampista con cui completare la mediana.

L'Eintracht è a un passo da Hauge

I nomi che sembrano essere prossimi a salutare sono Castillejo e Hauge, le ali del Milan. Se per il primo ci sono intessi dalla Spagna: Espanyol, Getafe, Valencia e Celta Vigo, sono sulle tue tracce. Si profila quindi un ritorno in patria per l'ala destra, il Diavolo dovrebbe cedere il calciatore e poi Maldini e Massara si getteranno sul mercato alla ricerca del sostituto. E sono già tanti i nomi già accostati alla società rossonera in quella zona del campo. Mentre per Hauge siamo al passo successivo, il norvegese sembra diretto in Bundesliga. La trattativa con l'Eintracht Francoforte è ormai prossima alla chiusura: prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Mancano gli ultimi dettagli secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Le due società devono trovare l'intesa soltanto sui bonus, poi si potrà procedere.

I numeri dell'unica stagione in Italia

Hauge quindi dopo un solo anno in Italia saluta la Serie A, arrivato nella scorsa finestra estiva di mercato, dopo la gara con il Bodo Glimt, dove impressionò Maldini e Massara. Operazione da 4 milioni di euro, 24 presenze, 5 goal e un assist. Questi sono i numeri nell'unico anno italiano del norvegese, che dopo 365 giorni costa tre volte tanto. Una plusvalenza per il club meneghino, fondamentale per le casse societarie e per le prossime operazioni in entrata.