Trequartista cercasi: l’obiettivo più costoso del Milan è Vlasic

Ecco il punto del mercato sul futuro trequartista del Milan. Vlasic resta uno dei preferito, se il preferito, ma il Cska spara altissimo

Il trequartista il grande obiettivo di mercato del Milan . Maldini e Massara devono trovare il sostituto di Hakan Calhanoglu, andato all'Inter. I nomi accostati al club meneghino sono davvero tanti, ma per i motivi più diversi in questo momento regna l'incertezza. Tra i tanti profili sondati c'è quello di Nikola Vlasic. Il Croato è in cima alla lista dei desideri della dirigenza della società meneghina, lui e Hakim Ziyech sono i veri sogni di mercato del Diavolo in questa sessione estiva, ma il Cska Mosca per il suo giocatore chiede tantissimo: 30 milioni di euro .

Il Milan vorrebbe operare un'altra operazione in prestito con diritto di riscatto, la formula preferita dai rossoneri in questo momento. Che permetterebbe di ammortizzare i costi dell'operazione, ma non incontra i favori del club russo, che avrebbe intenzione di monetizzare il più possibile dalla cessione del trequartista. Il giocatore dal canto suo ha già deciso, vorrebbe lasciare la Russia per trasferirsi in Italia, alla corte di Stefano Pioli. Una trattativa che per ora non si sblocca, anche perché il Cska è venuto incontro alle esigenze di Maldini e Massara, passando dal chiedere una cessione a titolo definitivo, al prestito con obbligo di riscatto fissato però sempre a 30 milioni di euro. Obiettivo caro, il costoso del Milan, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.