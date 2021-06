Il Milan e il derby di mercato per Hakan Calhanoglu

Clamorose indiscrezioni di mercato per il Milan e Hakan Calhanoglu, il turco infatti è entrato nei radar dei cugini

Redazione Il Milanista

Sognava tutto un altro Europeo, Hakan Calhanoglu, con la sua Turchia. Due partite e due sconfitte, con l'Italia all'esordio e contro il Galles nell'ultima giornata. Zero punti raccolti, tanta amarezza e prestazioni sottotono per il numero dieci. Sperava di poter mettersi in mostra, per attirare nuove pretendenti o offerte più alte, ma lo scenario è completamente diverso in questo momento. Infatti, passando alle indiscrezioni di mercato, l'Atletico Madrid si sarebbe defilato del tutto. Anche perché gli spagnoli stanno definendo gli ultimi dettagli per RodrigoDe Paul. Fredda ormai anche la pista Juventus. Resta quindi l'offerta di rinnovo rossonera e la proposta arrivata da Qatar, che però non ha fatto breccia tra i pensieri del giocatore.

Eriksen cambia i piani dell'Inter, sorpresa Calhanoglu

Calhanoglu però potrebbe avere un'ammiratrice in più. Una che non era stata calcolata e che fino a pochissimo tempo nemmeno ci pensava al fantasista rossonero. Secondo il portale calciomercato.com però, l'Inter starebbe pensando proprio al turco. I nerazzurri devono fare i conti con qualcosa di non pianificato e imponderabile. Il malore di Christian Eriksen e la conseguente operazione al cuore hanno scombinato tutti i piani di mercato in entrata. Il futuro del danese è tutto da scrivere, con un defibrillatore impiantato nel cuore sarà difficile ottenere l'idoneità sportiva in Italia, dove i controlli sono accuratissimi.

E' derby di mercato

Inizialmente si era parlato di Luis Alberto della Lazio. Arrivare allo spagnolo però è quasi impossibile, vista la situazione finanziaria dei nerazzurri e il contratto rinnovato fino al 2025 dal giocatore. Tradotto, per strapparla a Lotito serviranno tantissimi soldi e il rapporto con Simone Inzaghi non equivale ad uno sconto. Ecco quindi che la pista Calhanoglu per l'Inter prende quota. Più facile arrivare a parametro zero al turco, nonostante Maldini e Massara abbiano presentato la loro offerta al calciatore. proposta che però non ha soddisfatto del tutto il trequartista. Distanza di 1 milione di euro tra le parti e i nerazzurri avrebbero già allacciato i rapporti con Gordon Stipic, agente del fantasista. Anche in questo caso però, difficilmente Calhanoglu sarà accontentato dal punto di vista economico. All'orizzonte c'è un nuovo derby di mercato per il Milan.