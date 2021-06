Chiellini alla UEFA: “Gruppo davvero completo in ogni reparto”

Ecco le parole di Chiellini al sito della UEFA in vista del match di domani contro il Galles di Gareth Bale

SUL TANDEM CON LEONARDO BONUCCI - "Giochiamo insieme da tanti anni, normale avere un feeling speciale. Ma non ci mancano difensori forti: Acerbi , Tolói, Bastoni, Di Lorenzo. Siamo davvero un gruppo completo in ogni reparto, con tanta passione: la trasmettiamo anche agli spettatori a casa".

14 PRESENZE AGLI EUROPEI , NESSUNO COME LUI TRA I GIOCATORI DI MOVIMENTO - "Sono felice, essendo vecchio normale ci siano questi dati. Senza tanti infortuni ne avrei messo assieme ancor più. Giocare a Roma? Per noi è stato molto importante e coinvolgente, 15-16 mila spettatori sembravano 100 mila dopo un anno trascorso con gli spalti vuoti".

SUL GALLES - "Ottima squadra, sono contento per Ramsey che ha segnato e sta trovando quella continuità che per sfortuna non è riuscito ad avere alla Juve. Sulle sue doti mai dubitato, è un giocatore intelligente che sa sempre essere nella posizione giusta al momento giusto. E' una persona eccezionale. Quanto a Bale, lo conosciamo bene, per il resto il Galles gioca insieme da tanti anni, lo affronteremo nel modo giusto".