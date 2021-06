Giroud a Le Figaro: “Ho l’ambizione di un 20enne nonostante abbia 35 anni”

Ai microfoni de Le Figaro è intervenuto l'attaccante della Francia e del Chelsea Olivier Giroud, obiettivo di mercato del Milan

Il Milan, durante la prossima finestra di mercato, dovrà riuscire a trovare e ingaggiare un attaccante che possa far rifiatare Zlatan Ibrahimovic nei tanti impegni che la società rossonera dovrà sostenere nella prossima stagione. La necessità di trovare un'altra punta si era manifestata già a gennaio e Paolo Maldini e Frederic Massara avevano deciso di ingaggiare, per 6 mesi, Mario Mandzukic. Una scelta che, purtroppo, non ha ripagato: sono state infatti più le volte che il croato è stato infortunato che a disposizione di Stefano Pioli.

Ora però, con il ritorno in Champions League, gli uomini mercato non posso sbagliare la scelta. Non mancano certamente le alternative come Scamacca o Vlahovic, ma costano troppo. Per questo il Milan, nelle ultime settimane, ha iniziato a trattare Olivier Giroud. Il campione del Mondo classe '84 sembrava a un passo dallo sbarco a Linate, ma il Chelsea ha esercitato la clausola di rinnovo per una stagione, con l'obiettivo di non far andare il francese in un altro club della Premier come l'Arsenal. I Blues, nonostante il rinnovo, potrebbe regalare il cartellino del giocatore al Milan.

Oggi Olivier Giroud ha rilasciato un'intervista a Le Figaro parlando anche del rapporto conflittuale con Benzema e sulle sue ambizioni. Ecco le sue parole: "Le dichiarazioni che faceva su di me mi facevano sorridere, anzi soprattutto ridere. La presi bene all’epoca e oggi ancora di più. Anche qui, bisogna saper perdonare e non portare rancore. La mia fede mi permette di essere in pace. Se vinciamo gli Europei, andremo entrambi a festeggiare su una pista di go-kart, sarà una bella foto. Sono lontano dall'essere finito. Ho 35 anni, ma l'ambizione di un ragazzo di 20 anni. La squadra ha una grande forza offensiva e ho una carta da giocare perché non ci sono giocatori simili al mio profilo. Sono qui per rispondere e contribuire come posso". Ma parlando di mercato, Maldini sarebbe pronto a scatenarsi, nel mirino altri sei acquisti per rendere il Diavolo una vera corazzata<<<