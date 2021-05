Mandzukic: un post che sa di addio

Mandzukic quasi certamente lascerà il Milan alla fine di questa stagione

In questi sei mesi l'attaccante croato non ha inciso come avrebbe voluto, giocando solo alcuni spezzoni di gara e non risultando mai decisivo. Il suo apporto è però stato certamente importante nello spogliatoio. Ha portato esperienza e voglia di lottare in una squadra molto giovane.